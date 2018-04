Borgmester: Havneudvidelsen skal stoppes

Fanøs borgmester, Sofie Valbjørn (Å), håber ikke, at Esbjerg Havns planer om udvidelse bliver til noget. Hun er bange for, at det kan påvirke Vadehavet negativt. Foto: TV2

Onsdag var Fanøs Borgmester på Christiansborg for at udtrykke sin bekymring over, at Esbjerg Havn vil udvide markant.