Borgmester H.P. Geil glæder sig over hjælp til støjplagede naboer

Haderslevs borgmester H.P. Geil glæder sig over, at naboejendomme i den røde zone ved Flyvestation Skrydstrup ser ud til at kunne opkøbe af staten. Foto: Tais Tulling (Arkiv) / Thomas Hoffmann-Møller, TV SYD"

Borgmester H.P. Geil (V) er glad for udsigten til, at regeringen ser ud til at ville bruge 230 millioner kroner som kompensation for støj, når de nye F-35 jagerfly lander i Danmark.

- Noget af det, der glæder mig, er, at ordet ekspropriation er med i udkastet og ikke ordet kompensation. Altså at der ligger 117 ejendomme i den såkaldte røde zone, som skal kan opkøbes af staten, siger H.P. Geil til TV SYD.

Ti år til at beslutte sig

Desuden er borgmesteren glad for, tilbuddet løber over mange år, så beboere i området ikke skal lave beslutninger, de ikke kan lave om:

- Jeg hæfter mig ved, at tilbuddet gælder i ti år. Det betyder, at beboerne altså ikke behøver forhaste deres beslutning. De kan vente til flyene kommer med at beslutte sig, siger H.P. Geil.

Han glæder sig nu til at se den endelige aftale og siger, han forventer, at de bliver enige i forligskredsen.