Borgmester: Nu skal embedsmændene på banen

Det måtte ikke blive politisk ved dagens møder om Grindstedforureningen. Derfor blev embedsmænd sat ind i stedet for politikere.

Embedsmænd var i dag skubbet i forreste række, mens politikerne spillede anden violin.

I dag kunne borgere fra Grindsted få svar på spørgsmål fra embedsfolk. Det måtte nemlig ikke blive politisk, fortæller Billunds borgmester Ib Kristensen (V).

Vi har valgt den her måde, hvor det er embedsmænd, der fortæller. Så det er fagfolk, dem, der virkelig har kendskab til, hvad er muligt, og hvad er ikke muligt, der fortæller. Ib Kristensen, borgmester, Billund, (V)

- Vi har valgt den her måde, hvor det er embedsmænd, der fortæller. Så det er fagfolk, dem, der virkelig har kendskab til, hvad er muligt, og hvad er ikke muligt, der fortæller, siger han og understreger, at de fra kommunens side ikke ville risikere, at det blev et politisk møde.

Møderne skal skabe tryghed

Borgmesteren er stødt på flere nytilflyttede, som har udtrykt bekymring over Grindstedforureningen, men det er der ingen grund til, understreger han.

- Meningen med møderne har været at skabe en tryghed blandt borgerne. Grindstedforureningen har ingen indflydelse på dem, der bor i byen, siger han.

Det bliver bakket op af Venstres Anni Matthiesen, der er medlem af Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Selvom dagens møder ikke skulle være politiske, var hun også mødt op i dag.

- Borgerne skal sidde med en fornemmelse af, at der er mange, der arbejder på at beskytte dem, og der er nogen, der er lydhøre over for, hvordan vi får styr på den her store forureningssag, siger hun.

Borgerne skal sidde med en fornemmelse af, der er mange, der arbejder på at beskytte dem. Anni Matthiesen, medlem af Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg, (V)

Samarbejde er vejen frem

I 2019 skal kommunerne og staten drøfte, hvor mange midler der skal afsættes til de forskellige forureningssteder. Og det er der, hvor der forhåbentligt bliver afsat penge til forureningen i Grindsted, understreger Anni Matthiesen.

Spørger man Billunds borgmester kan kommunerne nemlig ikke gøre noget alene.

- Kun et samspil mellem kommunerne, regionen og staten kan løse det her. Jeg håber, at regionen får foretaget de sidste undersøgelser, og man så får en positiv forhandling med miljøministeren, og vi får taget fat på nogle af problemstillingerne, siger han.