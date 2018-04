Borgmester ryster ikke over international indblanding

Unesco blander sig i stor havneudvidelse i Esbjerg. Det er helt fint, siger borgmesteren.

- Det har jeg det rigtigt fint med!

Sådan siger Esbjergs borgmester Jesper Frost Rasmussen (V), til nyheden om, at Unesco har bedt om en særlig verdensarv-vinkel i den vvm-redegørelse, som skal laves forud for en eventuel tilladelse til, at Esbjerg Havn må udvide med knap en million kvadratmeter. Vinklen skal laves efter retningslinjer, som Unescos rådgivere udarbejder.

Det er planen at afslutte havneudvidelsen med en rustent udseende spunsvæg, som skal rage fem meter op over dagligt vande i Vadehavet, og udvidelsen vil nogle steder cirka halvere afstanden mellem Esbjerg og Fanø.

Planerne har fået Fanø Kommune til at inddrage Unesco, som er FN´s organisation for blandt andet kultur. Vadehavet er på Unescos liste over verdensarv, altså et naturområde med værdier så værdifulde, at de betragtes som menneskehedens fælles arvegods og derfor kræver særlig beskyttelse.

Udvidelsen er nødvendig for at fastholde positionen som verdensførende i udskibning af havvindmøller. Jesper Frost Rasmussen (V), borgmester, Esbjerg

- Udvidelsen er nødvendig for at fastholde positionen som verdensførende i udskibning af havvindmøller, siger Jesper Frost Rasmussen tirsdag til Altinget.dk.

- Havnen er en vækstmotor med 15.000 arbejdspladser. Derfor er udvidelsen nødvendig, siger han.

Planerne omfatter både en udvidelse på land og etablering af en kunstig ø i Vadehavet mellem Esbjerg og Fanø. Begge dele ligger uden for Unescos verdensarv, Nationalpark Vadehavet og Natura 2000-områderne og inden for Esbjerg Havns grænse.

Jesper Frost Rasmussen siger til TV SYD, at naturområderne omkring Vadehavet kan gå hånd i hånd med Esbjerg Havn, som de altid har gjort, og han afviser, at henvendelsen fra Unesco, som altså er sket på initiativ fra Fanø Kommune, forringer forholdet mellem de to vadehavskommuner.

- Vi har et rigtigt fint samarbejde på mange områder. Det er helt legitimt, at vi har forskellige synspunkter i denne sag, og så længe vi holder debatten på et faktuelt grundlag, så er det jo en del af gamet, siger borgmesteren og tilføjer:

- I sidste ende er det jo ikke Esbjerg, men staten, der er godkendende myndighed, og jeg er tryg ved, at de træffer beslutninger på et faktuelt grundlag.

Til Altinget.dk siger borgmesteren, at han ikke vil udelukke, at det nuværende havneforslag kommer til at ændre sig, jo længere man kommer i vvm-processen.

- Vi skal have belyst tingene grundigt, så vi ikke ender med at sige god for en havn, som har skadelige virkninger på miljøet. Det må selvfølgelig ikke have skadesvirkninger for Vadehavet, siger Jesper Frost Rasmussen.

Læs også Havnekonflikt i Vadehavet får nu international opmærksomhed

Læs også Fanø tager endnu et skridt i kamp mod havneudvidelse