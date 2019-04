Borgmester sender togbrev til statsministeren

Vejles borgmester har sendt brev til statsministeren, hvor han på vegne af byrådet opfordrer til, at en togforbindelse til Billund bliver til noget.

Vejles borgmester, Jens Ejner Christensen (V), har på byrådets vegne sendt et brev til statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), der handler om planerne om at etablere en ny jernebane mellem Jelling og Billund.

- Det forventes, at Billund Lufthavn fordobler passagerantallet i løbet af de næste 10 år til omkring syv millioner, så det er meget vigtigt med en jernbane til og fra lufthavnen, uddyber Jens Ejner Christensen.

- Det er alt for vigtig en beslutning til, at der går "valgkampdrilleri" i diskussionerne. Så derfor besluttede vi i byrådet at sende brevet til Lars Løkke Rasmussen.

Jens Ejner Christensen oplyser, at politikerne opfordrer til, at der i togløsningen bør være en større sammenhæng mellem strækningen fra Struer over Herning og videre til og fra Billund Lufthavn.

- Togforbindelse er det rigtige

Baggrunden for brevskriveriet er de seneste ugers debat om netop Billund-banen.

Senest kaldte Karl Erik Lund (DF), der er byrådsmedlem i Vejle Kommune, idéen om jernbanen "skør". Mandag morgen sagde han til Radio24Syv, at det ville være bedre at indsætte busser på strækningen.

Det fik dog ikke formanden for hans eget parti, Kristian Thulesen Dahl, til at ændre mening. Han mener fortsat, at en Billund-bane er en god idé.

- Vi holder fast i, at en togforbindelse til Danmarks næststørste lufthavn er det rigtige. Men linjeføringen diskuterer vi rigtig gerne, lød det fra Kristian Thulesen Dahl i et interview på TV SYD mandag aften.