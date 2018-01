Borgmester siger nej til at rive ghetto ned

Statsminister Lars Løkke Rasmussen vil rive ghettoer ned og genhuse beboerne. I Esbjerg Kommune mener borgmesteren ikke, det er løsningen.

- Vi skal sætte et nyt mål om at afvikle ghettoerne helt. Nogle steder ved at bryde betonen op, rive bygninger ned, sprede indbyggerne og genhuse dem i forskellige områder. Andre steder ved at tage en klar styring af, hvem der flytter ind.

DISSE SYD- OG SØNDERJYSKE BOLIGOMRÅDER ER PÅ GHETTOLISTEN Nørager/Søstjernevej i Sønderborg

Stengårdsvej i Esbjerg

Korskærparken i Fredericia

Sundparken i Horsens

Munkebo i Kolding

Skovvejen/Skovparken i Kolding

Finlandsparken i Vejle

Sådan sagde statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i sin nytårstale. I TV SYDs område er der syv boligområder på ghettolisten. Det er blandt andet dem, statsministeren vil afvikle.

Et af boligområderne på ghettolisten er Stengårdsvej i Esbjerg. Her mener borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) ikke, at løsningen er at rive bygningerne i ghettoområdet ned.

- Jeg er helt enig med Lars Løkke Rasmussen i, at vi skal have afviklet ghettoerne og have nedbrudt de områder, der er på ghettolisten. I Esbjerg tror jeg dog ikke, løsningen er at fjerne betonen, som han lagde op til, siger Jesper Frost Rasmussen til TV SYD.

Jesper Frost Rasmussen vil i stedet arbejde på at gøre ghettoområdet mere attraktivt for andre borgere end dem, der bor der i dag.

- Jeg tror løsningen er, at vi skal have nogle blandede kvarterer. I Esbjeg får vi skabt dem ved at investere i området og få lavet nogle attraktive lejligheder, så flere vil flytte ind i området.

Siden den første ghettoliste kom frem i 2010 har fire områder i Syd- og Sønderjylland konstant været på listen. Det er områderne Korskærparken i Fredericia, Stengårdsvej i Esbjerg, Sundparken i Horsens og Skovparken i Kolding.

