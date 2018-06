Borgmester støtter demonstranter

Esbjergs borgmester appellerer direkte til Folketinget og transportministeren om ikke at sløjfe jernbaneoverskæringen. Han tilbyder at være med til at betale.

Esbjergs borgmester, Jesper Frost Rasmussen (V), retter i dag tirsdag en ny henvendelse til Folketingets trafikudvalg og til transportminister Ole Birk Olsen (LA) om at stoppe arbejdet med at lukke jernbaneoverkørslerne på strækningen Varde-Esbjerg-Tønder.

- Opgrader nogle af de mest benyttede overskæringer i stedet for at lukke dem, skriver borgmesteren i et brev, som TV SYD har en kopi af (se link i bunden af denne artikel).

- Jeg har fået oplyst, at det er nævnt, at en opgradering med bomanlæg vil koste fem millioner kroner. For mig lyder dette tal meget højt, og jeg håber ikke, det er årsagen til, at der ikke kan etableres en fornuftig løsning med bomanlæg, skriver borgmesteren.

Han henviser til, at en lukning vil medføre mere langsomt kørende landbrugstrafik på den stærkt trafikerede hovedvej A11, og at bløde trafikanter tvinges til at krydse hovedvejen, selv om der ikke er nogle krydsningsheller på vejen.

Borgmester i Esbjerg Kommune, Jesper Frost Rasmussen (V), støtter demonstranter og tilbyder at være med til at betale for at sætte jernbanebomme op. Foto: Jacob Schjødt, TV SYD

Beslutningsgrundlag er ændret

Han skriver desuden på sin facebookprofil, at beslutningsgrundlaget for at lukke overkørslerne er ændret markant.

- Dengang arbejdede Vejdirektoratet med en omfartsvej fra Gredstedbro til syd for Ribe. Den vej blev dog ikke til noget, og derfor er beslutningsgrundlaget ændret markant, siger borgmesteren, og han tilbyder at være med til at finde pengene til at sætte bomme op.

- Skulle omkostningerne til to plasticbomme og et par motorer overstige omkostningerne til at lukke vejen, etablere vendepladser i begge ender, fjerne sikringsanlægget osv., ja, så er jeg sikker på, at vi også finder en løsning på det, skriver Jesper Frost Rasmussen.