Borgmester tabte kampen om brandingnavn

Hedensted skal fortsat brandes under navnet Hedenstederne. Borgmesteren kom i mindretal i byrådet.

Selvom den nyvalgte socialdemokratiske borgmester Kasper Glyngø i efterårets valgkamp gjorde det klart, at han ikke bryder sig om, at kommunen bliver brandet som Hedenstederne, må han leve med, at navnet også fremover bliver en del af den officielle brandingstrategi.

Onsdag var det omdiskuterede navn til debat i byrådet. Her stemte 18 for og 9 imod Hedenstederne.

Navnet har siden 2014 været en del af kommunens strategi, der skal få flere til at bosætte sig i Hedensted Kommune.

Hedenstederne henviser til 31 lokalområder i kommunen og skal være med til at fortælle, at området rummer mange flere byer end selve Hedensted.

Byrådet blev samtidig enige om, at brandingstrategien skal styrkes. Det skal bl.a. ske ved, at flere borgere skal inddrages, så de kan være med til at fortælle gode historier om kommunen.

Befolkningstallet i Hedensted Kommune var i 2014 på 45.963. I april 2018 er den på 46.689.