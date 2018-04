Borgmester: Tag borgernes bekymring alvorligt

Tønders borgmester opfordrer virksomheden bag nye kæmpemaster til at lytte til borgerne.

Efter Klima-, Forsynings- og Energiminister Lars Christian Lilleholt godkendte planerne for 200 nye elmaster, beder Tønders borgmester, Henrik Frandsen, nu Energinet om at lytte til borgernes bekymringer.

Sådan ser de foreløbige illustrationer ud af de 35 meter høje elmaster. Foto: Energinet

Energinet, der er ejet af Energiministeriet, vil opsætte de 35 meter høje master på en 75 kilometer lang strækning mellem Endrup ved Esbjerg og ned over den tyske grænse.

- Det er et projekt, der kommer til at virke ganske markant og dominerende. Derfor appellerer jeg til Energinet om at tage de bemærkninger og kommentarer, der kommer i hørringsfasen, alvorligt. Jeg håber, de vil gøre sig umage for at tage størst muligt hensyn, siger Henrik Frandsen i en pressemeddelelse.

Den første af to hørringsfaser er i gang, og de første forslag til placeringen af master og ledninger forventes i foråret 2019.