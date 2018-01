Borgmester: Togstop er vigtig faktor for Billundbanens linjeføring

Det er afgørende for Vejle Kommunes indstilling om linjeføringen af en kommende jernbane mellem Vejle og Billund, om der på forhånd er tilsagn om at skabe et togstop i Gadbjerg.

Læs også Forkæmpere for lokal togstation fik omsider politikere i tale Et eventuelt forhåndstilsagn fra Folketingets trafikpolitikere om et togstop i Gadbjerg kan blive afgørende for Vejle Kommunes høringssvar om linjeføringen af en kommende jernbaneforbindelse mellem Vejle og Jelling. Det sagde Vejle borgmester Jens Ejner Christensen tirsdag aften ved et velbesøgt og fire timer langt borgermøde i Jelling. Op mod 800 borgere har deltaget i to høringsmøder mandag i Billund og tirsdag i Jelling. Disse tre linieføringsforslag er i spil til den kommende Billundbane. Foto: Banedanmark Du kan læse mere om de tre linjeføringsforslag og høringsfasen på Banedanmarks hjemmeside. Op mod 800 borgere har tilsammen deltaget i to høringsmøder mandag aften i Billund og her tirsdag aften i Jelling.