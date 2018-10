Forarget borgmester: - Uhumske forhold er uacceptable

Aabenraa Kommune er på vej med en ny lokalplan, der skal sikre menneskeværdige overnatningsmuligheder for chauffører.

- Det er under al kritik, at man har mennesker boende på denne måde. Jeg er forundret og forarget over, at vi i en verden med vores civiliserede verdenssyn oplever, at nogen finder det acceptabelt at huse mennesker under de her forhold.

Det siger Aabenraa Kommunes borgmester, Thomas Andresen (V), til TV SYD, efter at 3F mandag afslørede, hvilke uhumske og umenneskelige forhold op mod 200 udenlandske chauffører bor under i Padborgs transportområde.

Men ifølge Thomas Andresen er kommunen på vej med en løsning på problemet.

Jeg er forundret og forarget over, at vi i en verden med vores civiliserede verdenssyn oplever, at nogen finde det acceptabelt at huse mennesker under de her forhold. Thomas Andresen, (V), borgmester, Aabenraa Kommune

Ordentlige overnatningsfaciliteter til chauffører

Onsdag skal byrådet behandle et nyt lokalplanforslag, som skaber mulighed for at bygge ordentlige overnatningsfaciliteter til chauffører i Padborg.

- Den nye lokalplan giver mulighed for, at vognmænd kan få lov til at opsætte beboelsescontainere eller opføre bygninger, chaufførerne kan overnatte i. Vi er i en foranderlig verden, og de hviletidsbestemmelser, der eksisterer, betyder, at vi er nødt til at sikre, at chaufførerne kan komme ud af deres biler og holde hvil under ordentlige forhold, siger Thomas Andresen til TV SYD.

Må ikke bo på stedet

Ifølge lokalplansforslaget kan der ”etableres hotel-, overnatnings- og konferencefaciliteter” indenfor lokalplanens område, men det betyder ikke, at chauffører kan bo permanent på virksomhedernes område, sådan som det ser ud til, har været tilfældet hos Kurt Beier Transport.

Det forklarer Jane Petersen, som er teamleder i Byg i Aabenraa Kommune.

- Lokalplanen giver mulighed for, at chauffører kan overnatte i forbindelse med blandt andet 11-timershvilet og under det ugentlige hvil, men chaufførerne kan ikke bo der permanent, siger Jane Petersen til TV SYD.

Læs også Så kummerligt boede de udenlandske chauffører

Den nye lokalplan kommer til at erstatte en række eksisterende lokalplaner. Enkelte af dem åbner allerede mulighed for, at transportvirksomheder kan tilbyde chauffører midlertidig overnatning.

Borgmester Thomas Andresen håber, den nye lokalplan vil sikre chauffører bedre forhold, når de er nødt til at overnatte i Padborg.

- Det er mit generelle indtryk, at transportvirksomhederne i Padborg har forholdene i orden, men det undrer mig, at vognmandsfirmaet Kurt Beier Transport A/S vil have sin virksomhed associeret med de forhold, vi ser her, siger Thomas Andresen til TV SYD.

Den nye lokalplan er lavet i dialog med Padborg Transportcenter, som er paraplyorganisation for omkring 99 service- og transportvirksomheder i Padborg.