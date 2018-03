Borgmester: Vi har meget at lære af Forsvaret

Det glæder Haderslevs borgmester, at Forsvarsministeriet har lyttet til borgerne i Skrydstrup. Han mener, at kommunen kan lære noget af håndteringen af sagen.

Det var en glad borgmester, der sad blandt tilhørerne under aftenes informationsmøde i Vojens Hallerne. Her fik H. P. Geil (V) og de øvrige omkring 400 fremmødte at vide, at Forsvarsministeriet har lyttet til borgernes protester og nu ændrer placeringen af en hangar til de nye F35-kampfly.

- Der var klapsalver, da det blev meddelt, at man flytter hangaren til et nyt område. Det bliver dyrere, men det vil genere langt færre borgere, fortæller H. P. Geil, borgmester i Haderslev.

Hangaren vil nu blive placeret i det sydvestlige hjørne af flyvestationen, som borgerne selv har foreslået. En placering der er bedre i forhold til støj, da flyene kommer længere væk fra de områder, hvor der ligger mange privatboliger.

- Det var et flot oplæg fra Forsvaret. De har intet at skjule, og det har kommunen heller ikke, men vi har meget at lære med at informere i så stor en sag, siger H. P. Geil.