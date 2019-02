Borgmester: Vi må ofre os for miljøet

To nye biogasanlæg er afgørende for, om Sønderborg bliver CO2-neutral om ti år. Borgmester Erik Lauritzen mener, at dårligere udsigt og nogle lugtgener er prisen.

I Kolding og Esbjerg har kommunerne for nylig opgivet at bygge biogasanlæg efter folkelige protester. I sidste uge gik en protestgruppe i Grindsted i gang med at samle underskrifter ind mod et biogasanlæg i den vestlige del af byen. Men i Sønderborg har politikerne holdt fast i de to biogasanlæg, Nature Energy bygger i kommunen.

Vi er nødt til at ofre bare en lille smule, hvis vi mener det alvorligt med den grønne omstilling. Erik Lauritzen (S), borgmester, Sønderborg

- Vi er nødt til at nå til den erkendelse, at man ikke kan skabe den den grønne omstilling, man kan ikke reducere CO2-udledning, uden at det koster på noget, sagde Erik Lauritzen (S), borgmester i Sønderborg, til TV SYD, da han havde taget første spadestik til det første anlæg, der skal ligge i Glansager på Als.

Sønderborg Kommune vil være CO2-neutral allerede om 10 år i 2029 og er stødt på protester hen ad vejen. Senest i forbindelse med en hav-vindmøllepark i Lillebælt. Til det havde borgmesteren følgende bemærkning:

- Jeg skal passe rigtig meget på, hvad jeg siger lige nu. Men det koster noget. Vi mister måske noget udsyn ud over Lillebælt. Det koster måske også, at man en eller to dage om året kan lugte, at her er et biogasanlæg, sagde han og tilføjede:

- Jeg har det sådan, at vi er nødt til at ofre bare en lille smule, hvis vi mener det alvorligt med den grønne omstilling.

Direktør: Ingen lugtgener

I Kolding, Esbjerg og Grindsted har borgerne udtrykt bekymring for, at biogasanlæg vil lugte. Den frygt deler Sønderborgs borgmester ikke.

- Nej, jeg er ikke bekymret for, at anlæggene vil genere naboerne. Men ligesom andre i området har jeg da selvfølgelig også været interesseret i, om der er nogen risiko for, at vi får en masse stank. Det er jeg overbevist om, at vi ikke gør, for Nature Energy arbejder hele tiden på at gøre det endnu bedre, sagde Erik Lauritzen.

Biogasanlægget i Sønderborg er Nature Energys tiende anlæg i Danmark. Direktør Ole Hvelplund lover, at biogasanlægget ikke kommer til at påvirke naboerne.

- Vi bygger anlæg, som ikke lugter. Vi sørger for, at alt håndteres indendøre, og vi har lugtfiltre på, så der ikke bliver lugtgener, siger han til TV SYD.

Mens Sønderborg planlægger allerede at være CO2 neutral i 2029, er det Danmarks og EUs ambition at være nået i mål med den ambition i 2050, altså 21 år senere.