Borgmester vil have lukket overskæring nu

Efter dødsulykke skriver Varde Kommune til Banedanmark for at få sikret togoverskæring.

Tirsdag i sidste uge blev to mennesker dræbt, da de ville krydse en togoverskæring i Sig ved Varde. Nu appellerer Varde Kommune kraftigt til Banedanmark for at få den usikrede overskæring lukket straks.

Banedanmark har ellers bebudet, at det først er planen at sikre overskæringen næste år. Men så længe bør man ikke vente, siger Erik Buhl (V), som er borgmester i Varde Kommune.

Vi er ved at skrive et brev til Banedanmark, hvor vi argumenterer for en øjeblikkelig lukning. Erik Buhl (V), borgmester i Varde Kommune.

- Vi er ved at skrive et brev til Banedanmark, hvor vi argumenterer for en øjeblikkelig lukning. Tæt på overkørslen er der to andre overgange, hvor de lokale borgere kører over. De ved nemlig, at der er langt bedre oversigtsforhold end på ulykkesstedet, siger Erik Buhl.

Læs også Dræbte ved togulykke var fra Holstebro og Juelsminde

Holder ikke tidsplanen

Allerede i 2013 blev det planlagt, at overskæringen ved Sig skulle lukke senest i år. Den er en del af en stor, samlet plan for at sikre de usikrede togoverskæringer i Danmark. Enten med bomme og signaler - eller ved at lukke dem helt.

Men i sidste uge kom det frem, at Banedanmark ikke bliver færdig i år, heller ikke ved Sig. Forklaringen er forsinkede signalsystemer.

På ulykkesstedet er der manuelle bomme, som bilisterne selv skal løfte for at passere, men ifølge lokale vidner står bommene ofte bare åbne.

Øget sigtbarhed

Efter ulykken har Banedanmark klippet hegnet på ulykkesstedet for at øge sigtbarheden for trafikanterne. Men det er ikke nok, mener borgmesteren.

- Jeg hører på de lokale borgere, at de sagtens kan undvære overkørslen, selv om det øger trafikken ved de andre overgange. Det vigtigste er, at der bliver sørget for sikkerheden, siger Erik Buhl.

Læs også Partier forlanger ministersvar efter togulykke