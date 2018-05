Borgmester: VM eller EM ville være fantastisk

Lørdag afholder Bramming Ju-Jutsu Klub Danish Open. Drømmen er at få VM eller EM til Esbjerg Kommune.

Kæmpere fra blandt andet Serbien, Grækenland og Belgien er lørdag i fuld gang med at kæmpe i Bramming.

Læs også Ju-Jutsu-formand håber på noget større

Den sydvestjyske by holder nemlig danish open i ju-jitsu i Bramming Ju-Jutsu Klub.

Arrangementet er blandt andet støtte af Esbjerg Kommune, og borgmesteren Jesper Frost Rasmussen (V) er også mødt op for at holde en kort tale og se de mange kæmpere.

- Vi har i Esbjerg kommune en helt bevidst strategi om at tiltrække forskellige sportsbegivenheder af større og mindre karakter, siger Jesper Frost Rasmussen til TV SYD og uddyber.

Det vil jo være helt fantastisk, hvis enten VM eller EM kom hertil. Det ville være et naturligt næste skridt at få de helt store internationale begivenheder hertil. Jesper Frost Rasmussen, borgmester (V), Esbjerg

- Det gør vi for at understøtte vores lokale klubber, for at give vores borgere en oplevelse og for at trække nogle internationale deltagere til kommunen, som forhåbentligt også får en god oplevelse ved at være her, siger han.

Allerede sidste år arrangerede Bramming Ju-Jutsu Klub danske mesterskaber, og i år er det Danish Open.

- Det vil jo være helt fantastisk, hvis enten VM eller EM kom hertil. Det ville være et naturligt næste skridt at få de helt store internationale begivenheder hertil, siger borgmesteren.

Læs også Klubben fik flere medlemmer efter skolereformen

Læs også Skrap pige klarer også drengene