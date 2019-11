Borgmestre på Vestkysten glade for comeback på finansloven

De er glade på Vestkysten og ikke kun for deres dejlige natur. Foto: Thomas Hoffmann-Møller, TV SYD

De er glade på Vestkysten. Center for Landdistriktsforskning, der ligger i Esbjerg, er igen kommet på finansloven.

- Det er vi glade for. VI og andre har presset på for, at det skulle ske, fortæller Erik Buhl, borgmester i Varde (V).

- Det har jo i den grad relevans for vores kommune, og så ligger det i Esbjerg, som vi betegner som vores universitetsby. Hver gang man tilfører Vestkysten nogle kompetencer, bliver vi glade, fortæller Vardes borgmester i en telefon fra København.

Også i Tønder er de glade.

- Tønder er en rigtig landkommune, så det er vi da glade for. Det er vigtigt at forske i, hvordan man holder liv i landsbysamfundene, siger Henrik Frandsen, borgmester i Tønder (V).

