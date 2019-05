Se listen: Borgmestre siger nej til minimumsnormeringer

Kommunerne vil selv bestemme normeringerne deres daginstitutioner. Det viser en rundspørge blandt de syd- og sønderjyske borgmestre.

Skal staten bestemme, hvor mange hænder og øjne skal der være til at passe og udvikle børn i daginstitutionerne?

Spørgsmålet om minimumsnormeringer fylder lige nu blandt politikerne, der kæmper for en plads i Folketinget og giver nu genlyd ud til kommunernes borgmestre.

I en rundspørge foretaget af TV 2 svarer otte ud af 14 borgmestre i de Syd- og Sønderjyske kommuner ’nej’ til spørgsmålet, om kommunerne skal have selvfinansieret minimumsnormeringer i daginstitutionerne.

En enkelt kommune svarer ’ved ikke’, og fem andre har ikke svaret på spørgsmålet.

Vi har brug for, at kommunen får midlerne til at levere den velfærd, der skal til, for at vores børn har det godt og får en fornuftig udvikling. Det løses jo ikke ved at man fra Christiansborgs side beslutter, at der skal være et bestemt antal pædagoger. Esbjergs borgmester, Jesper Frost Rasmussen (V)

Esbjergs borgmester, Jesper Frost Rasmussen (V), er en af borgmestrene, der ikke er interesseret i minimumsnormeringer sat af staten og finansieret af kommunerne.

- Vi vil alle sammen gerne sikre flere hænder til vores børn, og det forventer forældrene også, så derfor er minimumsnormeringer jo intet værd, hvis ikke der følger penge med. Vi har brug for, at kommunen får midlerne til at levere den velfærd, der skal til, for at vores børn har det godt og får en fornuftig udvikling. Det løses jo ikke ved at man fra Christiansborgs side beslutter, at der skal være et bestemt antal pædagoger. Så er der endnu større risiko for, at det går op i bureaukrati og redegørelser for, om man nu overholder et specifikt krav, siger han til TV SYD.

Spørger man på den anden side af Jylland, runger forslaget om minimumsnormeringer også hult.

- Vi har ikke noget imod minimumsnormeringer, men det kræver, at der følger penge med, hvis staten vil sætte krav, siger formand for Børne- og Uddannelsesudvalget i Aabenraa Kommune, Kirsten Nørgård Christensen til TV SYD.

Sådan svarer borgmestrene i Syd- og Sønderjylland: 'Under forudsætning af, at kommunen selv skal finansiere det. Er du så for eller imod minimumsnormeringer i daginstitutionerne i din kommune?' Imod: Billund Esbjerg Haderslev Tønder Vejen Vejle Varde Aabenraa Ved ikke: Fanø Har ikke svaret: Fredericia Hedensted Horsens

Kolding Sønderborg Kilde: Rundspørge fra TV 2 til landets borgmestre.

Spørgsmålet om minimumsnormeringer kommer efter TV 2 tirsdag aften sendte dokumentaren ’Daginstitutioner bag facaden’. Her viser skjulte optagelser, hvordan en række daginstitutioner i Københavns Kommune har problemer med kritisable forhold og omsorgssvigt af institutionernes børn.

Efterfølgende er spørgsmålet om en minimumsnormering blevet et varmt emne hos politikerne op til valget på onsdag.

Mens statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har meldt ud, at TV 2s afsløringer ikke handler om normeringer, men om et "kolossalt ledelsessvigt", har SF og Radikale Venstre meldt ud, at de ønsker minimumsnormeringer.

SF har stillet minimumsnormeringer som ét af to ultimative krav til statsministerkandidat Mette Frederiksen (S).

Dansk Folkeparti har imellemtiden skiftet holdning til spørgsmålet.

- Vi er ikke længere afvisende over for minimumsnormeringer. Den kommende tid vil vise, om det er nødvendigt. Hvis Københavns Kommune og andre ikke på baggrund af dokumentaren kan finde ud af at forbedre normeringen, så går vi ind for, at der bliver indført minimumsnormeringer, siger DF's gruppeformand, Peter Skaarup til TV 2.

Hos den faglige organisation for pædagoger, BUPL, forslår man følgende minimumsnormering: Èn pædagogisk medarbejder til seks børnehavebørn

Èn pædagogisk medarbejder til tre vuggestuebørn

I Esbjerg Kommune ser man ikke BUPL’s normeringer som realistisk.

- For at vi kan nå det ude i provinskommunerne, så er vi nød til at have midlerne, og det hænger ikke sammen med det antal, som BUPL forventer, siger Jesper Frost Rasmussen.