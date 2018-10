Ribe Jernindustri: Boy beholder jobbet – Susanne mister sit

Boy Hoppe og Susanne Schmidt har tilsammen været ansat på Ribe Jernindustri i 36 år. På mandag er det kun en af dem, der skal møde på arbejde.

Fjorten dage i uvished er slut. Ægteparret Susanne H. Schmidt og Boy Hoppe har været suspenderet, mens fremtiden for Ribe Jernindustri skulle afklares, efter virksomheden blev erklæret konkurs 28. september 2018.

Ventetiden har været virkelig lang, men nu ved vi i det mindste, hvor vi står. Boy Hoppe, Specialarbejder, Ribe Jernindustri

Nu har de begge fået besked. Boy skal møde på arbejde på mandag, mens Susanne er fritstillet.

Læs også 50 arbejdspladser på Ribe Jernindustri er reddet

- Hun er dybt bekymret for, hvad hun nu skal, fortæller Boy Hoppe, da TVSYD taler med ham lørdag formiddag.

Sent torsdag eftermiddag fik Susanne H. Schmidt besked om, at hun var fyret. Først i går eftermiddag kom der en mail til Boy Hoppe. Dog med et anderledes glædeligt indhold.

- Ventetiden har været virkelig lang, men nu ved vi i det mindste, hvor vi står, siger han til TV SYD.

Nyt job søges

Det er et engelsk firma, Stelrad Radiator Group, der overtager produktionen i Ribe. Når det alligevel er nødvendigt at sige farvel til omkring 15 medarbejdere, skyldes det, at produktionen af stålpanelradiatorer ikke fortsætter i Ribe i det nye selskab. Og det rammer Susanne H. Schmidt.

- Nu skal der søges arbejde, og hun skal finde ud af, hvad hun helst vil. Jeg krydser fingre, siger Boy Hoppe.

Udsigten til at de fritstillede medarbejdere kan finde nyt arbejde, er lyse, vurderer Bjarne Jakobsen, formand 3F Kongeåen overfor TV SYD.

Læs også Vi ved ikke, hvor vi står