Brændt fabrik kæmper for at overleve

Medarbejder slipper uden varige mén efter forbrændinger på hænderne.

Mandag eftermiddag blev en medarbejder forbrændt på hænderne, da han forsøgte en slukke en brand på virksomheden Noerlaks værksted i Vamdrup. Dagen derpå er den gode nyhed, at han slipper for varige mén.

- Han fik anden grads forbrændinger på sine arme og hænder, men det går ikke permanent ud over hans førlighed. Det er jo det vigtigste i en svær situation, og ingen er kommet mere alvorligt til skade, siger Carsten Noer, som ejer Noerlak sammen med sin datter.

Skal have nye lokaler

Han har travlt med at redde virksomheden efter branden, som blev anmeldt mandag ved 15-tiden. En gnist fra værkstedets sprøjteanlæg sprang ned i en tønde med fortynder, så der gik ild i det, og det lykkedes ikke at få bugt med flammerne i første omgang.

Det er hårdt, men livet skal jo gå videre. Carsten Noer, medejer af Noerlak

- To tredjedele af spærene forsvandt i flammerne, så vi kan ikke redde værkstedet. Lige nu er jeg ved at finde midlertidige lokaler, så vi kan fortsætte driften og servicere vores kunder. Derefter må vi i gang med at bygge virksomheden op fra bunden. Det er hårdt, men livet skal jo gå videre, siger Carsten Noer.

Han fortæller, at Arbejdstilsynet allerede var på stedet i aftes. Der er stadig spærret af efter branden.