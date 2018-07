Brand i ca. 50 bigballer og en mejetærsker: Vej er spærret

Ca. 50 bigballer og en mejetærsker er lige nu i brand i Haderslev. Røgen fra bigballerne danner en røgfane over kørebanen, så Øsby Næsvej er spærret.

Der er lørdag aften opstået brand i ca. 50 bigballer og en mejetærsker på Øsby Næsvej ved byen Flovt i Haderslev.

Vagthavende Ivan Gohr Jensen Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser, at branden skaber en kraftig røg, som kan danne en røgfane og herved skabe problemer for trafikken. Derfor har de været nødt til at spærre kørebanen lige ved branden, Øsby Næsvej.

- Branden kan ikke brede sig, og der er ingen mennesker eller dyr i fare, fortæller Ivan Gohr Jensen.

Det kan være, at der er blevet arbejdet på marken tidligere i dag og med så tør en mark, kan der opstå gnister, som kan antænde en brand. Ivan Gohr Jensen, vagtchef, Syd- og Sønderjyllands Politi

Branden er under kontrol, men brandvæsenet kan ikke gøre noget. Derfor er de lige nu i gang med at lave en kontrolleret nedbrandning. Det vil sige, at man lader den brænde ud.

- De ting, der brænder, er gået til, så man lader det bare brænde ud, fortæller vagthavende.

Nedbrandingen kan godt tage op mod et døgn.

- Beredskabet kan godt indstille sig på nogle lange timer, siger Ivan Gohr Jensen og fortæller, at de på nuværende tidspunkt har en formodning om, at det er landbrugsredsskaber, der er skyld i branden.

- Det kan være, at der er blevet arbejdet på marken tidligere i dag og med så tør en mark, kan der opstå gnister, som kan antænde en brand, siger Ivan Gohr Jensen.