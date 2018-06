Værkstedsejer: Ansat ville stoppe brand, men der gik ild i hans hænder

En gnist antændte mandag en tønde med fortynder i en maler- og lakvirksomhed i Vamdrup. Branden er under kontrol, men udvikler stadig røg.

Der er lige nu gang i slukningsarbejdet på Noerlak i Vamdrup efter en brand, der blev anmeldt kort efter klokken 15.00 mandag eftermiddag.

Branden er under kontrol, men udvikler stadig røg, der driver mod nordøst. Røgen kan være sundhedsskadelig, hvis man indånder den.

Derfor udsendte Sydøstjyllands Politi tidligere denne beredskabsmeddelelse:

- Advarslen vedrører borgere i området øst for Industrivej og afgrænset mod vest af rute 25 samt nord for Baunevej og syd for Koldingvej i den nordøstlige del af Vamdrup by.

Gnist antændte både fortynder og medarbejders hænder

TV SYD har talt med Carsten Noer, der ejer Noerlak sammen med sin datter. De var begge på stedet, da branden opstod.

- Der springer en gnist fra vores sprøjteanlæg ned i en tønde med fortynder. Det går ild i det, og vores medarbejder prøver at få smidt tønden væk. Men der går også ild i hans hænder, så han er nødt til at smide tønden fra sig, og så løber der en masse antændt fortynder ud på gulvet, siger Carsten Noer.

Politiet bekræfter i en pressemeddelelse, at en person er kommet til skade og har forbrændt begge hænder.

- Det tager max. to minutter, og vi har ikke en chance for at gøre noget. Jeg tog selv en ildslukker med det samme, men det var en ulige kamp, forklarer Carsten Noer.

Alt skal formentlig rives ned

Lige nu er medarbejderne ved at blive samlet, så de kan danne sig et overblik over skaderne fra branden.

- Det er hårdt ved dem. Min datter, der i praksis ejer firmaet, er meget ulykkelig – og ham, der er forbrændt, er indlagt på Kolding Sygehus, siger Carsten Noer.

Carsten Noer forventer ikke at værkstedet kan reddes. Ifølge ham er to tredjedele af spærrerne væk, og derudover er en turistbus, der skulle males, udbrændt.

Politi: Hold jer væk fra området

Hos både Trekantbrand og Sydøstjyllands Politi opfordrede man tidligere borgere til at holde sig væk fra området, da beredskabet havde brug for plads til at arbejde.

Der blev indsat styrker fra seks forskellige stationer i området: Vamdrup, Kolding, Lunderskov, Skodborg, Jels og Stepping.

Sydøstjyllands Politi forventer, at slukningsarbejdet vil vare flere timer.