Tre tilbageholdt: Brand på botilbud efterforskes som påsat

Søndag aften udbrød en brand på et bosted i Søvind ved Horsens. Politiet har tilbageholdt tre personer og efterforsker branden som påsat.

Politiet efterforsker den brand, der søndag aften brød ud på OK-Centret Enghaven i Søvind ved Horsens, som påsat.

Søndag aften har politiet tilbageholdt tre personer for at undersøge, om de kan sættes i forbindelse med branden. Det oplyser vagtchef ved Sydøstjyllands Politi Lars Grønlund.

Branden opstod i en af centrets beboelsesfløje og bredte sig til en tilstødende bygning. Ingen af bygningerne var til at redde, men det lykkedes brandvæsenet at begrænse branden til to af fløjene.

OK- Centret Enghaven er et bo- og behandlingstilbud for psykisk syge. Personalet iværksatte hurtigt en evakuering af beboerne, og i alt er 40 bebboere og 10 ansatte evakueret fra stedet.

Ingen er kommet til skade i forbindelse med branden, men vagtchefen oplyser, at alle lige nu er samlet og genhuset, så de sammen kan bearbejde hændelsen.