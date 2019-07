Brand i etageejendom: Beboere evakueret

Brandvæsen og politi rykkede søndag morgen ud til en brand i Padborg. Ingen er kommet noget til.

Søndag morgen fik politiet en anmeldelse om brand i en etageejendom på Egevej i Padborg. Her var der ild i en lejlighed i stueetagen.

- Vi er hurtigt på stedet, og vi får en melding om, at de er i gang med at evakuere. Brandfolkene får også hurtigt styr på branden, fortæller vagtchef Erik Lindholdt, Syd og Sønderjyllands Politi, til TV SYD.

Beboerne var ikke hjemme, da branden blev opdaget, og vagtchefen fortæller, at der ikke er sket nogen personskader. Politiet fik anmeldelsen klokken 09:35.

Ilden startede i soveværelse og spredte sig så efterfølgende. Hele lejligheden er udbrændt, og der er sodskader i opgangen. Politiet er på nuværende tidspunkt i gang med at danne sig et overblik over de andre lejligheder, og om deres beboere eventuelt skal genhuses.

Ilden er under kontrol og slukket, men der skal nu sættes gang i efterslukningsarbejdet og en undersøgelse af, hvordan branden startede. Det er endnu ikke klart.