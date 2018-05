Brand i Horsens

Politiet advarer søndag aften folk om, at de skal holde sig ude af røgfanen fra branden i Kildegade i Horsens

Her kl. 18.32 advarer Sydøstjyllands Politi om en kraftig brand i Kildegade i Horsens. Politi og redning er på stedet, men politiet siger, at alle skal holde sig ude af røgfanen.

Brandvæsenet fortæller her lidt før kl.19, at der har været tale om livsfare for nogle af de involverede.

Branden raser i den historiske bygning Kilden, der ejes af Sct Ibs Skole i Kildegade, og den er opstået oppe under taget.

- Det ser ud som om, den er startet på øverste etage. Røgdykkerne har været inde, men jeg ved ikke noget endnu, siger skoleleder Dan Ingemann Jensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Skolelederen er selv til stede i Kildegade, hvor brandfolk i øjeblikket arbejder på at få slukket branden.

- Det bliver sent, det her, siger Dan Ingemann Jensen.

Vagtchef hos Sydøstjyllands Politi, Jørn Bystrup, beskriver også branden som meget voldsom.

- Alt disponibelt mandskab er sendt afsted. Vi har næsten 50 meter høje flammer, som står op i en kraftig røgfane, siger vagtchef Jørn Bystrup til TV2 ØSTJYLLAND.

Et øjenvidne beretter her før kl. 20 om kaotiske scener på stedet. Der er en håndfuld slukningskøretøjer på stedet, der arbejder for fuldt tryk. Alligevel respekterer mange ikke politiets anvisninger og står i vejen.

Kl. 20.00 kan TV Syds reporter på stedet, Camilla Rytz, fortæller, at nu bliver nabobygninger evakueret, fordi der er fare for, at muren ved brandstedet styrter ned.

Seneste beredskabsmeddelelse:

Beboerne i området omkring Kildegade/Smedegade/Borgmesterbakken/Nørregade op i retning mod Nørretorv skal søge indendørs, lukke døre og vinduer og standse ventilationen.

Hvis man føler ubehag, som følge af branden, skal man kontakte vagtlægen.

Der opfordres til, hvis det er muligt, at viderebringe denne meddelelse til andre personer i området.

Politiet anmoder om, at alle holder sig på god afstand af brandstedet.

Vi afventer flere billeder fra brandstedet.