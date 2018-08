Brand i hus ved Hjemsted Oldtidspark lukker for strømmen til Rømø

Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser, at der søndag morgen er opstået en brand i et hus ved Hjemsted Oldtidspark ved Skærbæk i Tønder Kommune.

Branden blev opdaget kort før klokken 08.30.

- Meldingen går på, at der er opstået brand i en af oldtidsparkens stråtækte huse i den sydlige del af parken, hvor husene ligger tæt, oplyser vagtchef Erik Lindholdt, Syd- og Sønderjyllands Politi til TV SYD kort før klokken 09.

Seneste melding fra Syd- og Sønderjyllands Politi lyder på, at et af de rekonstruerede oldtidshuse er nedbrændt - og at branden nu under kontrol. Der er ikke længere risiko for spredning.

- Ingen mennesker er kommet noget til - men et hus er helt nedbrændt. Røgen fra branden bliver ført mod syd af vinden, hvorfor den går udenom Skærbæk by, siger vagtchef Erik Lindholdt.

Ingen strøm på Rømø

Højspændingskablet til Rømø går hen over brandstedet. På grund af branden, varmeudviklingen og slukningsarbejdet er der blevet lukket for strømmen, hvorfor Rømø lige nu er uden strøm.

Hjemsted Oldtidspark skulle åbne for publikums adgang klokken 10 søndag formiddag - men først senere, kan parken give oplysninger om, hvorvidt der bliver adgang for besøgende i dag.