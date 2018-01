Brand i idrætscenter: Videoovervågning afslører gerningsmænd

En påsat brand i Fladhøj Idrætscenter blev lørdag morgen opdaget af den lokale triatlonklub. Videoovervågning viser, hvem der står bag branden.

Det var fire mænd og en kvinde, der lørdag morgen lavede hærværk i Fladhøj Idrætscenter i Rødekro og satte ild til måtter i hallen. Det viser billeder fra hallens overvågningskameraer.

- Det er min klare vurdering, at gerningsmændene bliver fundet. Kameraet har optaget gode og klare billeder, siger Erik Uldall Hansen, der er leder af hallerne under Aabenraa Haller og Huse, til TV SYD.

Overvågningsbillederne bliver afleveret til politiet mandag, og Erik Uldall Hansen formoder, at det er lokale unge, der har været på spil.

Forsøgte at smadre overvågningskamera

Et overvågningsbillede viser blandt andet, at én af gerningsmændene har forsøgt at smadre et af kameraerne.

- Det mest tydelige billede, vi har, er af en af dem, der har hovedet helt oppe i kameraet, mens han smadrer løs på det, siger Erik Uldall Hansen.

Han formoder, at gerningsmændene har været i hallen i seks timer. Der er fundet en tom ølkasse, og han kan se, at de har siddet og hygget sig i omklædningsrummet.

Idrætscenteret er lukket i en uge

Der er ingen alarm i idrætscenteret, og da Erik Uldall Hansen først blev halinspektør 1. januar, ved han ikke, hvorfor det er besluttet, at der ikke skal være det.

- Det er noget fra gammel tid, men det er klart noget af det, jeg tænker, vi skal have rettet op på. Hvis der havde været alarm på, så var gerningsmændene nok løbet, når den startede, siger han.

Halgulvet er blevet lidt vandskadet efter branden, der er sket nogle fysiske skader, og der har været meget røg i hallen. Derfor forventer Erik Uldall Hansen, at hallen vil være klar til brug om en uge.

- Der vil nok være lidt småreparationer tilbage, men hallen kan bruges.Det vigtigste er, at hallen bliver hurtigt klar til, at skolen og foreninger kan bruge den. Så må vi lave de andre ting senere.