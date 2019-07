Lagerhal i brand

Brandvæsen og politi er til stede ved brand i en lagerhal i Haderslev.

Opdatering: Branden er nu under kontrol. Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser på Twitter, at lagerhallen indeholder et større oplag af plast, træ og pap.

Klokken 9.00 i morges fik Syd- og Sønderjyllands Politi en anmeldelse om brand i en lagerhal i Haderslev.

Vagtchef Ivan Gohr Jensen fortæller, at røgen nu er aftagende, men at der stadig er en større indsats i gang med slukningsarbejdet på stedet.

Det drejer sig om en lagerhal til affaldssortering på Oksbølvej. Der var personale på stedet, men ingen er kommet til skade, oplyser vagtchefen.

Han fortæller også, at de sammen med personalet fra lagerhallen arbejder på at få klarlagt, hvad der befinder sig af affald i hallen. Røgen fra afbrænding af for eksempel olie og lignende kan udgøre en sundhedsfare.

Brandårsagen kendes endnu ikke.