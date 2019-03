Stuehus stod i flammer

Politi og brændvæsen måtte rykke ud, da et stuehus natten til søndag stod i flammer ved Gedved nær Horsens.

Sydøstjyllands Brandvæsen har i nat været i aktion ved en brand i Gedved. Politiet modtog klokken 00.36 en anmeldelse om en brand i en landejendom.

Ejendommen ligger på Tolstrupvej i Gedved. I følge Sydøstjyllands Politi var der brand i et fritliggende stuehus. Branden er opstået i husets vestlige hjørne, hvorfra den har udviklet sig.

Politiet oplyser, at bygningen har været under renovering, og at det er materiale fra netop renoveringen, som har været med til at starte branden på landejendommen i Gedved.

Se mere hos Local Eyes

- Det er et hus under renovering, og man antager, at det er i byggeaffald, som står op af nogle elværktøjer, hvor branden opstår, siger Henrik Dam, der er vagtchef hos Sydøstjyllands Politi.

Der er ikke nogen meldinger om personskade.