Brand i mejetærsker i nat

Omkring klokken 22 gik der ild i en mejetærsker i en lade ved Christiansfeld. Der var indsat styrker fra fire brandværn for at bekæmpe ilden.

Lørdag aften brød en mejetærsker i brand i en lade på Frørup Landevej i Christiansfeld. Politiet modtog meldingen 22:01.

Mejetærskeren have været ude på marken i løbet af dagen for at høste og var efterfølgende blevet rengjort og kørt på plads i laden. Maskinen var dog så overophedet, at den brød i brand. Hvorfor vides endnu ikke.

Hverken mejetærskeren eller laden kunne reddes. Det skriver JydskeVestkysten, som også oplyser, at politiet ikke har valgt at sigte nogen for overtrædelse af beredskabsloven, fordi branden opfattes som et uheld.