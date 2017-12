Brand i opgang fik politiet på tæerne

En brand i en opgang i Varbergparken i Haderslev fik onsdag aften politiet på tæerne. Tirsdag blev to biler i området nemlig antændt med fyrværkeri.

Onsdag aften kl. 20.50 blev Syd- og Sønderjyllands Politi kaldt ud til en brand i en opgang i Varbergparken i Haderslev.

De begyndte at evakuere bygningens beboere, men brandvæsenet fik hurtigt branden under kontrol, og evakueringen blev afblæst.

Billedet øverst er taget af Local Eyes.

Episoden sker blot dagen efter, at to biler i området blev brændt af med fyrværkeribatterier, der var blevet anbragt inde i bilerne og antændt. Og efter at politiet tidligere tirsdag havde beslaglagt store mængder stjålet fyrværkeri i Varbergparken.

Umiddelbart er der dog ingen indikationer på, at branden i opgangen er startet med fyrværkeri, fortæller vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Mads Leervad Dammark, til TV SYD.

Der vil blive foretaget tekniske undersøgelser i løbet af torsdagen, der gerne skulle vise, hvordan branden er opstået.