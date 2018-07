Brand på skole: To drenge anholdt

To drenge på 15 og 16 år anholdt i sagen om forsøg på brandstiftelse mod Blåbjergskolen torsdag.

Torsdag klokken 17.35 udbrød der brand på Blåbjergskolen på Skolegade i Lunde. Nu er to drenge anholdt i sagen. Det skriver JydskeVestkysten.dk.

Drengene er henholdsvis 15 og 16 år og kommer fra byerne Kvong og Oksbøl. De er sigtet for at have forsøgt at sætte ild til skolen.

Det var en 15-årig dreng ved Maurice Ramon Lybeck Christensen, der opdagede, at der var ild på skolen. Klokken 17.35 så han røg komme op af en skraldespand på skolen. Herefter så han tre drenge stikke af fra stedet.

Maurice Ramon Lybeck Christensen handlede hurtigt. Efter at have ringet til brandvæsenet skyndte han sig til købmanden for at hente en brandslukker. Der skete ikke nogen særlig skade ved branden.

Den tredje dreng, der løb væk fra skolen, er ikke anholdt, fordi han er 14 år, men Syd- og Sønderjyllands Politi vil tale med ham inden længe.

De to anholdte drenge er også mistænkt for at have sat ild til en Peugeot 107 på Klintingvej syd for Nørre Nebel. Bilen var ikke så heldig at overleve flammerne og er nu brændt helt ud.

