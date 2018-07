Brand på bosted udvikler kraftig røg: Luk døre og vinduer

En brand på OK- centret Enghaven i Søvind ved Horsens udvikler kraftig røg. Søg væk fra røgfanen og luk døre og vinduer, lyder det fra politiet.

Hvis du befinder dig i nærheden af OK-Centret Enghaven i Søvind ved Horsens, så skal du søge væk fra derfra og lukke døre og vinduer. Der udbrød brand på bostedet søndag aften kort før kl.19.00, og den udvikler kraftig røg.

- Lige nu er vi i gang med at evakuere beboerne, så der ikke sker personskade, og så er brandvæsenet i gang med slukningsarbejdet, siger Lars Grønlund, vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, til TV SYD.

OK-Centret Enghaven er et bo- og behandlingstilbud for psykisk syge.

Politiet oplyser på Twitter kort før kl.20.30, at alle beboere er evakueret, og at ingen skulle være kommet til skade. Branden er stadig ikke helt under kontrol, og politiet ved endnu ikke, hvordan branden er startet.