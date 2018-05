Brand ved Frederikshåb Plantage skaber store røgskyer

Der er opstået en naturbrand i Frederikshåb Plantage. En nabo frygter, at ilden breder sig og er gået igang med at gøre alt vådt.

Der er fredag middag opstået en naturbrand i Frederikshåb Plantage.

En nabo til branden fortæller til TV SYD, at hun er bange for, at ilden skal brede sig:

- Jeg kan se røg en masse. Vi er gået i gang med at gøre det hele vådt herhjemme, for ilden springer med vinden. Det er en dynamittønde herude i øjeblikket, fordi det er så tørt.

Røgen kan ses op til 20 kilometer væk. En anden nabo fortæller, at der lige nu er seks brandbiler i gang med at slukke branden.

Naturbrand i Frederikhåbs Plantage, hvor seks brandbiler er tilkaldt for at slukke branden. Foto: Localeyes.dk

Sydøstjyllands Politi bekræfter branden over for TV SYD, men har ikke ydeligere informationer lige nu.

Dennis Frost Sørensen fra Vejen har lavet disse optagelser omkring 50 meter fra branden.

