Brandfolk har haft travlt med tre brande

Tre brande søndag og natten til mandag gav stor travlhed hos de lokale brandfolk, der var i aktion ved Brædstrup, Rødding og Skærbæk.

Ved alle tre brande skete der store materielle skader - men ingen mennesker eller dyr kom noget til.

Kort før klokken 02 natten til mandag opdagede nogle ansatte på en virksomhed i Gånsager ved Skærbæk, at der stod flammer op fra en uindregistreret lastbil og en container på firmaets parkeringsplads. Det lykkedes brandmandskabet at begrænse ilden og skaderne til de to køretøjer.

En lade til en landejendom på Lauenborgvej i Stenderup ved Rødding brændte søndag aften. Gårdens beboere opdagede selv ilden og slog alarm klokken 20.36. Her er branden formentlig opstået ved, at en gummiged blev parkeret i laden for tæt på nogle halmballer, oplyser Syd- og Sønderjyllans Politi.

- Der var ingen dyr i laden og brandfolkene fik stoppet branden, inden flammerne nåede stuehus og andre bygninger, siger vagtchef Henrik Sønderskov, Syd- og Sønderjyllans Politi, mandag morgen til TV SYD.

Søndag formiddag rykkede Sydøstjyllands Brandvæsen ud til en gårdbrand i Hårup syd for Brædstrup, hvor en trelænget gård på Hårupvej stod i flammer. Der var ingen hjemme på ejendommen, da branden blev opdaget Slukningsarbejdet og efterslukningen stod på til et stykke ud på eftermiddagen.