Brandfolk kaldt ud til samme brand to gange

En person blev kørt på sygehuset med røgforgiftning.

- Det er en brand, vi er lidt trætte af, siger indsatsleder Johnny Rasmussen fra Trekantbrand i Fredericia efter, at brandfolkene to gange inden for få timer blev tilkaldt for at slukke den samme brand i det samme hus.

En person blev kørt til sygehuset til observation for røgforgiftning.

Fredag ved 18-tiden slukkede de første gang den ild, der var opstået i køkkenet i en privat bolig på Hyrdevej, men klokken 21.25 var den gal igen i nabolejligheden.

- Der er tale om et ældre sammenbygget byggeri, og der har skjult sig gløder oppe i en aftræksrør over emhætten i den første bolig, som tilsyneladende har bredt sig til naboens aftræksrør, siger indsatslederen.

Han tilskriver den særlige bygningskonstruktion som årsag til, at det termiske mobile kamera, som brandfolkene benytter, ikke registrerede gløderne.

