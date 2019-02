Brandfolk kom på stor opgave ved brand på savværk

Et savværk i Kirke Hørup på Sydals blev lørdag aften ramt af brand. Slukningsarbejdet har stået på hele natten til søndag.

En forbipasserende så kort efter klokken 22 lørdag, at der stod flammer op fra en bygning på Kirke Hørup Savværk og Pallefabrik på Sydals. Han slog straks alarm via 112 - og der ventede brandfolkene et stort slukningsarbejde.

Lørdag aften kunne flammerne fra branden ses vidt omkring. På et tidspunkt var der fare for, at ilden skulle sprede sig til flere bygninger på savværkets område. Henrik Sønderskov, vagtchef, Syd- og Sønderjyllands Politi

Søndag morgen arbejdes der stadig på brandstedet med efterslukning for at sikre, at branden ikke blusser op igen.

- Lørdag aften kunne flammerne fra branden ses vidt omkring. På et tidspunkt var der fare for, at ilden skulle sprede sig til flere bygninger på savværkets område. Det lykkedes dog brandfolkene at forhindre branden bredte sig. Det oplyser vagtchef Henrik Sønderskov, Syd- og Sønderjyllands Politi, søndag morgen til TV SYD.

Ingen mennesker er kommet til skade ved branden, der har givet store skader på den bygning, som den opstod i.

- Brandstedet skal nu undersøges for at finde en mulig brandårsag. Den brandramte bygning var bl.a. fyldt med træpiller og andet brændsel, siger vagtchef Henrik Sønderskov.

40 brandfolk var i aktion

I nattens slukningsarbejde deltog frivillige brandværn fra Egen og Hørup samt mandskab fra Beredskabsstyrelsen Sydjylland samt Sønderborg Brand og Redning.

I alt var omkring 40 brandfolk i aktion, da branden var på sit højeste. Søndag ved 08.30-tiden er de blevet afløst af 15 friske brandmænd.

Det var da en slem forskrækkelse. Heldigvis kom ingen noget til. Chresten Jespersen, savværksejer, Kirke Hørup

- En brand på et savværk tager lang tid at slukke helt, så vi har nogle timers arbejde endnu foran os, inden den sidste glød er slukket, siger indsatsleder Pia Hamann fra Sønderborg Brand og Redning til TV SYD.

Ejer: En slem forskrækkelse

Savværkets ejer Chresten Jespersen blev lørdag aften ringet op af nogle naboer til savværket, der fortalte om branden.

- Det var da en slem forskrækkelse. Heldigvis kom ingen noget til. Der går da nok lidt tid, inden jeg igen kommer i gang med at fabrikere paller. Strømforsyningen er ødelagt af branden, men nu skal vi have ryddet op, siger Chresten Jespersen søndag formiddag til TV SYD.