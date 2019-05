Vindmølle i flammer: Brandfolk lod den brænde ud

Vindmøllen passede sig selv, mens brandvæsenet sørgede for at spærre området af.

En vindmølle ved Bevtoft er torsdag brændt helt ud, det bekræfter Brand og Redning Sønderjylland overfor Ekstra Bladet.

Omkring middagstid fik brandvæsenet anmeldelsen, og de var til stede ved vindmøllen i cirka to timer.

På grund af højden har brandvæsenet ikke haft en chance for at gøre noget ved branden, og derfor er vindmøllen nu brændt ud.

- Metallet bliver svækket, når det bliver varmt, så derfor holder vi os også selv på en sikkerhedsafstand. Så vi har nærmest ikke rørt en finger, og vi har stået og kigget på den, efter vi er kørt herud. Vores primære opgave i sådan en situation er at få afspærret omkring den og sikret, at branden ikke spreder sig, ved at der falder noget ned fra vindmøllen og sætter ild til noget, siger Jesper Damm, indsatsleder ved Brand og Redning Sønderjylland, til Ekstra Bladet.

Ejeren af vindmøllen vil sammen med producenten nu overtage arbejdet med vildmøllen, når det er sikkert.

En vindmølle ved Bevtoft stod i dag i flammer. Foto: Local Eyes.