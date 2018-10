Brandfolk tager Knæk Cancer til nye højder

Flere steder i Syd- og Sønderjylland dukker forskellige udgaver af Knæk Cancer-blomsten frem. Hos Beredskabsstyrelsen Sydjylland har blomsten et ganske særligt formål.

Engang var man den sejeste brandmand på stationen, hvis man havde den sorteste hjelm og den mest beskidte branddragt. Sådan er det ikke længere. Sod, røg og gasser indeholder nemlig skadelige stoffer, som kan fremkalde kræft.

I forbindelse med Knæk Cancer benytter Beredskabsstyrelsen i Sydjylland derfor lejligheden til at skabe opmærksomhed omkring de kræftfremkaldende stoffer, som brandmænd hver dag er i berøring med.

- Vi vil gerne gøre brandmænd opmærksomme på, hvor farlige stofferne er. For eksempel udleder en brændende bil 1.500 skadelige stoffer, fortæller Thorkild Nielsen, IT-administrator hos Beredskabsstyrelsen Sydjylland og initiativtager bag Knæk Cancer-billedet.

Svævende brandfolk

Til at skabe opmærksomheden har Beredskabsstyrelsen delt et billede af Knæk Cancer-blomsten på både Facebook, Twitter og Instagram. Blomsten er lavet af otte brandfolk, hvor syv er klædt i sort og en enkelt i rødt. Alle er de bundet ind i reb, så de svævende i luften danner den karakteristiske blomst.

Thorkild Nielsen håber, at billedet vil minde hans kollegaer om at følge rådene for sikker adfærd og beskyttelse i deres arbejde.

- Det drejer sig for eksempel om, at brandfolk altid skal bruge rene branddragter under indsatsen, og efter indsatsen skal dragterne af, inden de sætter sig i bilen og kører hjem, fortæller Thorkild Nielsen.

Billedet er allerede nået ud til mellem 800 og 900 brandfolk, og alle steder har det fået positive tilkendegivelser med på vejen.

Del dit billede

Rundt i Syd- og Sønderjylland har også Billund Lufthavn og Sydjyllands Politi vist opbakning til Knæk Cancer med kreative fortolkninger af Knæk Cancer-blomsten.

Medarbejdere hos Billund Lufthavn laver Knæk Cancerblomsten. Foto: Billund Lufthavn

Medarbejdere hos Sydjyllands Politi laver Knæk Cancer blomsten. Foto: Sydjyllands Politis Twitter