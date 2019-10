Brandturisme giver beredskab problemer ved storbrand

Tirsdag eftermiddag er en brand brudt ud i Børkop mellem Vejle og Fredericia, og den samler et publikum.

Cyklister, hundeluftere og forbipasserende står lige nu og holder øje med de kraftige flammer og den sorte røg, der stiger op fra en industribygning i Børkop.

En stor brand er tirsdag brudt ud mellem Vejle og Fredericia, og den tiltrækker manges opmærksomhed i sådan en grad, at de gør holdt for at følge med.

Det gør ikke beredskabets arbejde nemmere.

- Det giver et irritationsmoment, fordi redningsfolkene også skal fokusere på andres sikkerhed end bare deres egen, siger Lars Grønlund, der er vagtchef ved Sydøstjyllands Politi.

Beredskabet har flere gange været henne ved tilskuerne for at få dem til at trække sig tilbage, da beredskabet skal bruge en vis afstand for at kunne slukke branden.

Det betyder samtidig, at det bliver sværere for beredskabet at komme til stedet med for eksempel ny vand.

På Twitter har politiet to gange opfordret folk til at holde afstand, og nu understreger vagtchefen det endnu en gang.

- Man skal holde sig væk, siger Lars Grønlund.

Han fortæller, at politi og redningsmandskab forbereder sig på, at branden varer ved hele natten.

Læs også Politiet om storbrand: - Den bliver svær at få under kontrol