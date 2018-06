Brandvæsen er på stikkerne i tørken

En række kommuner i TV SYDs område har indført afbrændingsforbud, og flere syd- og sønderjyske kommuner kan være på vej.

Der er knastørt derude, så risikoen for brande er steget markant. Derfor har der siden fredag den 25. maj været forbud mod åben ild i Billund, Fredericia, Kolding, Vejen og Vejle kommuner.

I dag fulgte Brande- Ikast Kommune, der bl.a. omfatter Nr. Snede og Ejstrupholm, efter sammen med en række andre kommuner.

Og flere kommuner i Syd- og Sønderjylland følger trop med et forbud, hvis der ikke snart kommer et ordentligt regnskyl.

Naturbrand i Henne

Det gælder blandt andet hos Sydvestjysk Brandvæsen, som tager sig af Varde, Esbjerg og Fanø kommuner. Mandag aften rykkede Sydvestjysk Brandvæsen ud til en naturbrand i Henne i Varde Kommune.

Hvis tørken fortsætter ugen ud, så vil jeg bestemt ikke afvise et forbud Jens Mølgaard, beredskabschef i Sydvestjysk Brandvæsen.

- Vi er meget opmærksomme på tørken og den øgede risiko for brande. Derfor opfordrer vi borgerne til at være ekstraordinært forsigtige, når de for eksempel bruger grill og gasafbrændere, siger Jens Mølgaard, som er beredskabschef i Sydvestjysk Brandvæsen.

Men hvorfor ikke bare indføre et forbud straks, efter flere uger med tørke?

- Et forbud mod åben ild er vores sidste skud i bøssen. For der er en række arrangementer, der bliver ramt, hvis vi indfører et forbud. Men hvis tørken fortsætter ugen ud, så vil jeg bestemt ikke afvise et forbud, siger Jens Mølgaard.

Lidt regn på søndag

Maj måned var den mest solrige, der nogensinde er målt, og der var meget lidt regn. Juni er også knastør indtil nu, og tørken førte i forrige weekend til en omfattende naturbrand på Randbøl Hede ved Billund.

Vejrudsigten fra DMI viser flere solrige dage resten af ugen. Natten til søndag kan der falde stedvis regn og byger, og det kan fortsætte først på søndagen. Men der forventes ikke de store vandmængder.