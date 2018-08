Brandvæsen: Naturbrandene presser de frivillige

Sydvestjysk Brandvæsen sætter kampagne i gang for at få flere frivillige.

60 gange har Sydvestjysk Brandvæsen været kaldt ud til naturbrande i juli måned. Sidste år var tallet for juli måned 14.

Nu har jeg selv været med i 33 år, og jeg synes nok, at jeg har bemærket, at skybrud og storme kommer oftere og oftere. Kristian Baggesgaard, frivillig i Sydvestjysk Brandvæsen

- Nu har jeg selv været med i 33 år, og jeg synes nok, at jeg har bemærket, at skybrud og storme kommer oftere og oftere, siger en af de frivillige, Kristian Baggesgaard.



Det betyder, at de frivillige har haft en travl tid. Meget travl. Det presser nogle af de frivillige, der jo samtidig skal passe deres job og familie. Alex Hoffmann er heldig på den front.

Når alarmen her går, skal de frivillige stille på stationen inden for 15 min. Foto: Finn Grahndin, TV SYD

Forstående kone

- Jeg har en rigtig flink arbejdsgiver, der synes, at det er i orden, hvis jeg tager fri dagen efter, jeg har været på en indsats hele natten. Eller hvis jeg pludselig må løbe midt i arbejdstiden, når alarmen går. Min kone er også indforstået med, at det er en brandmand, hun har giftet sig med, siger han.

Men selvom korpset tæller 150 frivillige brandmænd, så er der brug for flere. Så nu prøver Sydvestjysk Brandvæsen, der dækker Fanø, Varde og Esbjerg, at sætte gang i en kampagne for at få flere med på holdet.

Røgdykkere på gågade

Lørdag kan man derfor møde flere af de frivillige på gågaden i Esbjerg. Nogle af dem i røgdykkerudstyr.

Trekant Brand, som dækker Kolding, Vejle, Fredericia, lavede en kampagne i foråret og fik 35 nye frivillige. Nu håber Sydvestjysk Brandvæsen at opnå samme resultat.

- Hvis vi kan nå op på 40, så vil jeg være meget tilfreds, siger beredskabschef Mads Jakobsen.

Isabella Pedersen og Martin Trolle er frivillige samaritter. Foto: Finn Grahndin, TV SYD

Støttefunktion

De 24 lokale brandvæsner i Danmark benytter sig i vid udstrækning af den hjælp og støtte, de frivillige kan give, når det går løs. Beredskabsforbundet har 6-7.000 frivillige.

Medlemmerne er i hovedtræk:

Frivillige, som er tilknyttet de kommunale redningsberedskaber (bl.a. Sydvestjysk Brandvæsen)

Frivillige, som er tilknyttet Beredskabsstyrelsens statslige redningsberedskab (bl.a. Beredskabsstyrelsen Sydjylland i Haderslev)

Frivillige brandfolk i Sønderjylland, som arbejder ud fra ca. 50 brandstationer, samlet i Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund.

Sydvestjysk Brandvæsen har 150 frivillige. Når alarmen går, skal de indenfor 15 minutter møde op på stationen i Esbjerg.