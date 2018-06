Brandvæsen og politi rykker ud til naturbrand ved sommerhuse

Hurtig udrykning begrænsede naturbrand ved sommerhusområde.

Læs også Beredskabet opruster efter Randbøl-branden

Brandvæsnet og Syd- og Sønderjyllands Politi er mandag aften rykket ud til en naturbrand ved øst for Hovgårdsvej ved Henneby. Først var der meldinger om, at branden kunne brede sig til et hus, men så galt kommer det ikke til at gå.

- Der er tale om et område på 100 kvadratmeter, men brandvæsnet var effektive og har fået situationen under kontrol, siger vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi Ole Aamann til TV SYD.

I flere kommuner i TV SYDs sendeområde der kommet afbrændingsforbud på grund af tørken, det gælder Billund, Fredericia, Kolding, Vejen og Vejle. Selvom der ikke er afbrændingsforbud, så er der stadig meget tørt mange steder, hvilket branden ved Henneby i Varde Kommune også viser.

Læs også En uge efter voldsom hedebrand: Her er status