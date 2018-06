Brandvæsen skærer ned og lover bedre service

Ledelsen bliver halveret i TrekantBrand, som fremover skal krydse kommunegrænser, når det brænder.

TrekantBrand skærer nu kraftigt i toppen. Det er den største ændring, siden fusionen i januar 2016 samlede seks kommuner i det samme beredskab.

Medarbejderne har fortalt os, at der var for langt til toppen Jarl Vagn Hansen, beredskabsdirektør i TrekantBrand

- Vi er i gang med at effektivisere, så vi skærer ned fra 12 til seks ledere. Der fjerner et ledelseslag, så vi får en mere flad struktur. Medarbejderne har fortalt os, at der var for langt til toppen, når der skulle tages beslutninger. Det har vi lyttet til, siger Jarl Vagn Hansen, som har været beredskabsdirektør siden 1. marts i år.

Udfordringer siden fusionen

Den nye struktur skal være helt på plads til august.

- Vi har ændret løbende og seneste skåret tre job i ledelseslaget. Men jeg oplever, at der er en god stemning i TrekantBrand. Vi har taget fat i nogle udfordringer, der har været her lige siden fusionen. En af udfordringerne er også, at vi ikke har nået det serviceniveau, vi gerne vil nå, siger Jarl Vagn Hansen.

Ufleksible kommunegrænser

Der er knap 500 ansatte på fuldtid og deltid i TrekantBrand, som sørger for brandslukning med mere i kommunerne Vejle, Fredericia, Kolding, Billund, Vejen og Middelfart.

Netop kommunegrænser har været flittigt debatteret. Blandt andet fortalte TV SYD i januar i år, at TrekantBrand ikke kørte uden for sine seks egne kommuner, selv om der var brande lige over på den anden side af kommunegrænsen.

TrekantBrand har ikke været god nok til at krydse kommunegrænser Jarl Vagn Hansen, beredskabsdirektør i TrekantBrand

Nyt eksempel i går

Det gentog sig i går klokken 12.48, hvor der var en naturbrand i Vejen Kommune. Branden opstod kun én kilometer fra brandstationen i Lunderskov, men den ligger i Kolding Kommune. Så der blev tilkaldt en tankvogn fra Brørup godt 20 kilometer fra brandstedet.

- Jeg kan bekræfte, at TrekantBrand ikke har været god nok til at krydse kommunegrænser, og det skal vi selvfølgelig være. Det er en af de ting, vi arbejder med, når vi effektiviserer, siger Jarl Vagn Hansen.