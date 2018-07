Brandvæsen trækker tilladelser til festfyrværkeri tilbage

Trekant Brand genindfører tirsdag morgen afbrændingsforbud og trækker samtidig samtlige tilladelser til festfyrværkeri tilbage på grund af tørke.

6. juli-festen i Fredericia har en, Vorbasse Marked har en, og en lang række byfester i sommerlandet har en tilladelse til at slutte festlighederne af med et festfyrværkeri. Men nu trækker Trekant Brand samtlige tilladelser til affyring af festfyrværkeri tilbage.

Det sker samtidig med, at der genindføres afbrændingsforbud i Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle kommuner.

Tidligere på dagen indførte også Sydvestjysk Brandvæsen et afbrændingsforbud i Esbjerg, Varde og Fanø kommuner.

- Vi indfører forbuddet som konsekvens af blandt andet DMI’s tørkeindeks, og fordi der ikke er udsigt til regn i vejrudsigterne, siger beredskabsdirektør, Jarl Vagn Hansen, fra Trekant Brand til TV SYD.

Ifølge DMI har den sidste del af juni slået alle tørkerekorder. I de 14 år, DMI har beregnet tørkeindekset, er der aldrig faldet så lidt vand de sidste dage af juni som i år.

- Efter der kom vand op til Sankt Hans, er vi nu tilbage i en situation, hvor overfladen er knastør, og med 25 graders varme går udtørringen stærkt, siger Jarl Vagn Hansen.

Ifølge beredskabsdirektøren trækker man tilladelser til alle former for festfyrværkeri (også kaldet ”pyroteknik”) tilbage, fordi brændende pap, der falder ned fra himlen, netop er én af de risici, der skal undgås.

Alle, der har tilladelse til at affyre festfyrværkeri, kan derfor se frem til en direkte henvendelse fra Trekant Brand.

OK at bruge grill – med forsigtighed

Modsat Sydvestjysk Brandvæsen, som har indført totalforbud mod brug af kul-grill, så vil det stadig være tilladt at bruge kul i grillen i Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle kommuner.

- Vi har valgt at formulere forbuddet sådan, at man stadig kan nyde sommeren derhjemme, siger Jarl Vagn Hansen til TV SYD.

Grill – både kul og gas – må dog kun bruges på et fast, ikke brændbart underlag.

- Et fast, ikke brændbart underlag omfatter for eksempel en grusbelagt parkeringsplads, sand, asfalt og fliser. Men hvis man for eksempel har en træterrasse, gælder forbuddet. En træterrasse er jo brændbar, siger Jarl Vagn Hansen.

Afbrændingsforbuddene vil blive ophævet, så snart det er forsvarligt.

Trods afbrændingsforbuddet vil det fortsat være tilladt for virksomheder at udføre såkaldt ”varmt arbejde” som for eksempel lodning og svejsning.