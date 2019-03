Brexit er godt for nethandelen og skidt for eksporten

Chefanalytiker fra Sydbank analyserer konsekvenserne af et forestående Brexit og vurderer, at det ikke vil påvirke den almindelige forbrugere synderligt.

Lige nu er der 22 dage tilbage før Storbritannien efter planen forlader EU - med eller uden en aftale. Hvad der kommer til at ske fra i dag og frem til den 29. marts er stadig helt uvist - det eneste, der er sikkert, det er, at Brexit skaber usikkerhed hos alle.

At time boligkøbet efter Brexit, vil nok være at gå lidt for vidt, vil vi vurdere. Søren Kristensen, chefanalytiker, Sydbank

Indtil videre er den mest iøjnefaldende konsekvens, at det britiske pund er blevet billigere.

Siden briterne for snart over to år siden stemte sig ud af EU, er pundet faldet fra 10,36 kroner til i dag 8,67 kroner. Altså et fald i kursen på noget, der nærmer sig 20 procent.

I Sydbank holder man nøje øje med konsekvenserne af et Brexit, og chefanalytiker Søren Kristensen er da heller ikke i tvivl om, at der vil ske ændringer for den almindelige dansker. Spørgsmålet er bare hvilke.

- Det kommer jo rigtigt meget an på, om det bliver et no deal-Brexit, hvor briterne glider ud helt uden en aftale, som økonomisk set vil være det værste scenarie, siger han til TV SYD og tilføjer:

- Fordi det betyder, at Storbritannien bliver en tredjeland på linje med Nigeria eller Brasilien, når vi skal handle med dem. Det vil være et problem, for så kommer der told på deres varer, og vi risikerer, at det vil tage noget længere tid for varerne at komme frem, fordi de skal igennem en hård grænseovergang, forudser han.

Et Brexit og dermed et endnu billigere pund har dog også umiddelbart nogle positive effekter for forbrugerne.

- Det er positivt for den enkelte dansker, der kan købe ting eller tage på ferie i Storbritannien billigere. Men det er svært at sige, om det netto vil være positivt, for det kommer an på, hvor stor en eventuel told vil blive, siger Søren Kristensen.

Han vurderer, at på lidt længere sigt vil de negative effekter overstige de positive, idet omkring otte procent af den danske eksport går til Storbritannien. Derfor kan et fald i eksporten få en negativ betydning i Danmark.

- Det kan i værste fald koste arbejdspladser herhjemme, og det vil selvfølgelig ikke være så godt, siger Søren Kristensen, der forklarer, at det især er industrien og transportsektoren, som kan blive ramt, for her ligger de fleste eksport-arbejdspladser, der er koblet til handel med Storbritannien.

Studerende jens Sand Østergaard fra SDU i Kolding er bekymret for, om garantien holder på varer købt uden for EU. Foto: Hans Lausten, TV SYD

Huskøbet udskudt

Foreløbigt er det er altså bare blevet billigere og billigere at tage på weekendtur til London - men alligevel er der nogle steder en bekymring for, hvilke konsekvenser Brexit kan få. En rundspørge blandt studerende og ansatte på SDU i Kolding afslører, at tøj, sko og parfume er populære varer, når der handles i britiske webshops. Samtidig hersker der en vis skepsis over for, hvad der kommer til at ske på kort sigt.

Bo Mortensen, der er adjunkt i erhvervsøkonomi på SDU i Kolding, står foran et huskøb, og han tænker, at det danske boligmarked kan blive påvirket, hvis eksporten til Storbritannien falder eller der opstår generel usikkerhed på lånemarkederne.

- Det gør måske, at jeg afventer og ser, hvad der sker her de næste par måneder. Og ikke bare slår til med at købe et hus, inden vi ved, om det bliver udskudt eller, om der kommer til at ske noget ved udgangen af marts, siger han til TV SYD.

Sydbanks generelle anbefaling er dog, at man skal købe et hus, når man har brug for det.

- At time boligkøbet efter Brexit, vil nok være at gå lidt for vidt, vil vi vurdere, siger Søren Kristensen.

Kok Nicolai Ravn fra SDU i Kolding, vil måske til at nethandle i Tyskland fremfor Storbritannien efter Brexit. Foto: Hans Lausten, TV SYD

Nethandel søger mod Tyskland

Nicolai Ravn, kok i køkkenet hos SDU, tror ikke, han kan undgå konsekvenserne af et Brexit. Han tænker, at de varer, han køber på nettet, bliver dyrere på grund af øget told.

- Jeg køber personligt rigtig mange parfumer og ting på Amazon. Efter et Brexit skal jeg tænke mere over, om jeg skal handle på den engelske eller den tyske, siger han.

Studerende Jens Sand Østergaard handler også meget på britiske webshops. Han primære bekymring er, om han overhovedet tør handle i Storbritannien.

- Hvordan er man eksempelvis stillet, hvis man gerne vil returnere sine varer, spørger han.

Alle er lidt klogere efter den 29. marts. Chefanalytiker Søren Kristensen beroliger dog med, at familierne i Syd- og Sønderjylland og resten af landet nok ikke kommer til at mærke så forfærdeligt meget til Brexit.

- Det må være den lidt kedelige konklusion, mener han.