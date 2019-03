Brexit: Toldformand vil have mange flere toldere

Staten har ansat knap 50 ekstra toldere i forbindelse med Brexit, men ifølge Dansk Told & Skatteforbund er det ikke nok.

Briterne er på vej ud af EU. Så skal Danmark pludselig til at fortolde britiske varer, og det giver behov for ekstra hænder.

Derfor har staten netop ansat knap 50 ekstra toldere, hvoraf tre får arbejde på Esbjerg Havn. Men det er slet ikke nok, lyder det fra toldernes fagforening.

- Ingen kender udfaldet af Brexit endnu. Men Storbritannien er en stor handelspartner for Danmark, og man burde ansætte dobbelt så mange. I forvejen er told og skat skåret ned gennem mange år, og der er mange nye udfordringer, siger Jørn Rise, som er formand for Dansk Told & Skatteforbund, til TV SYD.

Stor mundfuld

Der er stadig en mulighed for, at Storbritannien får en aftale med EU om at blive i toldunionen. Men det betyder ikke, at vi får business as usual.

- Brexit bliver en stor mundfuld, og selv hvis briterne bliver i toldunionen, vil der blive brug for flere ansatte. For EU vil stadig kræve en korrekt afregning af tolden, siger Jørn Rise.

Kina og Trump

Han påpeger, at ikke kun briternes udtrædelse af EU giver ekstra opgaver.

- Det vælter ind med produkter, som folk har købt på nettet, ikke mindst fra Kina. De varer er ofte af tvivlsom kvalitet. Det gælder blandt andet piller og medicin, og det gælder legetøj med ftalater. Vi ser også, at USA bliver mere protektionistisk, og det vil vi også kunne mærke i Danmark, siger Jørn Rise.

Skatteminister opfordrer virksomheder til at forberede sig

I dag besøgte landets skatteminister, Karsten Lauritzen (V), Toldstyrelsen i Esbjerg for at se på, hvordan forberedelserne hos Toldstyrelsen går - og for at gøre det mere synligt, at Toldstyrelsen er i gang med at forberede sig på Brexit.

Efter dagens besøg opfordrer han de danske virksomheder til at gøre som Toldstyrelsen og forberede sig på Brexit.

- Jeg er lidt bekymret for, om alle virksomheder - særligt de små og mellemstore - er klar til Brexit. Virksomhederne skal registrere sig ved Toldstyrelsen som enten importør eller ekspotør, ellers risikerer deres varer at strande i blandt andet Esbjerg, siger Karsten Lauritzen til TV SYD.

Han fortæller, at virksomhederne stadig kan nå det.

- Det er på tide, at vi begynder at indstille os på Brexit, siger skatteministeren.