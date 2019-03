Bro mellem Als og Fyn lidt tættere på

Sønderborgs borgmester er glad for ny rapport, der viser, at en bro mellem Als og Fyn er en god forretning. Men han ved godt, at broen ikke er lige på trapperne.

- Vi er rigtigt godt tilfredse med, at rapporten finder, at det er en god forretning at bygge en bro mellem Als og Fyn, at det ikke kun er en vild tanke, vi har fået herovre, siger Erik Lauritzen, borgmester, Socialdemokratiet, Sønderborg.

Mange har tænkt deres over ønsket om en bro mellem de to øer midt i Danmark. Og det kan de nu godt lade være med. Rent teknisk, og det er ikke så svært at forstå, er det sådan, at hvis en samfundsmæssig investering giver en forrentning på 4 procent, er det en dårlig forretning, men broen mellem Als og Fyn vil give en forrentning på 5,5 procent og det er dermed en god forretning. Det er Vejdirektoratets regnedrenge, der har regnet den ud.

Men regeringen er stadig lunken. Als Fyn broen skal være brugerbetalt, men transportminister Ole Birk Olesen (LA) siger, at der er snævre grænser for, hvor meget bilisterne vil betale for at køre syd-om, når der er en gratis mulighed ved Lillebælt. Der er faktisk to, når Vejdirektoratet ikke har lukket den gamle bro.

Tansportministeren indrømmer, at Als Fyn broen vil give en lettelse af trafikken over Lillebælt, men kun kortfristet.

- En Als-Fyn-forbindelse vil ... alene udsætte tidspunktet for, hvornår der opstår kritisk trængsel på Lillebæltsbroen, og kan derved ikke løse de fremtidige kapacitetsudfordringer i Lillebæltskorridoren, skriver transportministeren til DR Fyn.

Broen over det sydlige Lillebælt har et prismærke på 22 milliarder kroner, hvor staten skal lægge en stor del ud.

- Der er ikke mange broprojekter i Danmark, der er rent brugerfinansierede. Vi må fortsat arbejde på, at de i København forstår, at det ikke kun er et trafikprojekt, men også et projekt, der skal skabe udvikling i hele Danmark, siger Erik Lauritzen i dag til TVSYD.

Og borgmesteren forventer sig ikke det vilde, hvis det forestående valg skulle føre til en ny regering.

- Jeg er sikker på, at en eventuel ny regering vil søge et bredt flertal for de dyre infrastrukturinvesteringer, og jeg ved godt, at vi ikke lige står øverst på listen, siger Sønderborgs borgmester.

Men han vil sammen med de andre interessenter fortsætte med at arbejde for, at der bliver sat en forundersøgelse i gang.