Bro revet ned ved fejl – nu skal den genopføres

Tønder Kommune har fået et påbud fra Slots- og Kulturstyrelsen, som kræver, at kommunen genopfører den fredede Fiskebæk Bro og river en nyopført bro ned.

Det skabte forargelse i både lokalsamfundet og langt ind i museumsverdenen, da den fredede Fiskebæk Bro, som ligger syd for Toftlund, i foråret blev revet ned ved en fejl og erstattet af en ny og mere moderne bro.

Den fredede bro var slidt og skulle renoveres, men af en endnu uafklaret grund vidste den rådgivende ingeniør ikke, at den 200 år gamle bro var fredet.

I går tikkede så en mail ind hos Tønder Kommune fra Slots- og Kulturstyrelsen, som kræver at broen genetableres.

Det bliver ikke skatteyderne i kommunen, der kommer til at betale regningen for at få broen genopbygget. Henrik Frandsen, borgmester, (V), Tønder Kommune.

- Vi har jo for længst påtaget os ansvaret for denne fejl, så vi har ventet på en afgørelse fra Slots- og Naturstyrelsen, siger borgmester Henrik Frandsen (V) til TV SYD.

Henrik Frandsen kan ikke sige, hvad det kommer til at koste at rive den nye bro ned og genopbygge den gamle bro, og han regner heller ikke med, at det bliver skatteyderne i kommunen, der kommer til at betale regningen for at få broen genopbygget.

- Efter vores mening ligger fejlen hos den rådgivende ingeniør, og jeg forventer, at det bliver kommunens forsikringsselskab og den rådgivende ingeniørs forsikringsselskab, der afgør, hvem der i sidste ende skal betale regningen, siger Henrik Frandsen til TV SYD.

Tilpasses trafikken

Ifølge påbuddet skal kommunen sørge for, at den oprindelige bro så vidt muligt genopføres, så den kommer til at ligne den oprindelige bro. Dele af broens materiale er dog destrueret, og det bliver derfor ikke muligt, at genopbygge broen sten for sten. Kommunen skal dog erstatte de tabte granitblokke med sten af samme type.

Til gengæld får kommunen lov til at gøre broen bredere, end den gamle bro var, så den kan ”håndtere de aktuelle krav til trafikken”.

- Forudsætninger er dog, at et sådant projekt stadig i vid udstrækning tager hensyn til den oprindelige bros karakter, konstruktion med videre, skriver Slots- og Naturstyrelsen i påbuddet.

Ved ikke hvor meget man får ud af det

Hos Museum Sønderjylland er man tilfredse med Slots- og Kulturstyrelsens påbud.

- Det er en pragmatisk løsning, og den bakker vi op om, siger museumsinspektør, Museum Sønderjylland, Tenna Kristensen til TV SYD.

Det giver i allerhøjeste grad mening. Man kan jo ikke gå rundt og rive fortidsminder ned uden at det har konsekvenser. Tenna Kristensen, museumsinspektør, Museum Sønderjylland.

Tenna Kristensen afviser, at det er meningsløst spild af penge at rive en ny bro ned og genopføre den gamle bro, når den dels må laves bredere end den oprindelige bro, og delvist skal genopbygges ved hjælp af nye materialer:

- Det giver i allerhøjeste grad mening. Man kan jo ikke gå rundt og rive fortidsminder ned, uden at det har konsekvenser. Hvis myndighederne ikke forlangte en reetablering af broen, så ville alle kommuner kunne rive fortidsminder ned uden repressalier, så jo, det her giver rigtig god mening, siger Tenna Kristensen.

Den nye ”gamle” bro skal stå færdig inden udgangen af 2019. Inden da skal kommunen komme med et forslag til genopbygningen, som skal godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen, før arbejdet kan gå i gang.

- Det er naturligvis vores ansvar, at broen genopføres, selvom jeg fortsat ikke mener, det er Tønder Kommune, der har begået en fejl i denne sag. Så vi følger påbuddet – selvom man jo godt kan diskutere, hvor meget man får ud af det, når vi for eksempel må gøre broen bredere end den oprindelige bro, siger borgmester Henrik Frandsen.