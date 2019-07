Broen er for lav, og varevognene er for høje

Cirka en gang om måneden sætter en varevogn sig fast under en jernbanebro i Sommersted.

Det er hverken en god bog eller en udsendelse i fjernsynet, der er den fortrukne fritidsbeskæftigelse hos Pia og Johny Laugesen i Sommersted. De bor få meter fra en lille jernbanebro, hvor der ikke er vildt meget frihøjde, og det giver nogle lidt specielle udfordringer, når der kommer varevogne igennem byen.

- Der kommer tit nogle kassebiler og kører under, og så giver det et højt brag, fortæller Pia Laugesen.

- Og så kører de ikke under alligevel, så bliver de holdende, supplerer Johny Laugesen.

Cirka en gang om måneden kører en varevogn fast under broen, og hvis det går helt vildt for sig, kan der være to på samme uge. Den seneste gang en varevogn kørte fast var i søndags – og når det sker, ved Johny og Pia Laugesen godt hvad de skal.

- Så måtte vi ud for at kigge, og han sad rigtig godt inde under broen. Han vidste ikke, hvor høj han var, da jeg spurgte ham, men han var i hvert fald lidt trykket, fortæller Johny Laugesen.

Når en varevogn sætter sig fast, så har Pia Laugesen også en hel fast rutine: Hun tager et billede og lægger det på Facebook.

- Fordi jeg synes, det er så komisk, forklarer hun.

Begge to er i hvert fald enige om, at det ikke er kedeligt at bo i Sommersted.

Ingen personer er kommet til skade, når de er kørt fast under broen. Ifølge Haderslev Kommune har man ad to omgange sat skilte op, der viser frihøjden. Kommunen holder løbende øje med, om man skal lave yderligere tiltag.