Brudt monopol giver massevis af nye sydjyske busruter

Privat fjernbusselskab opretter 40 procent flere busforbindelser, efter lovændring er trådt i kraft.

Ind til nu har DSB haft førertrøjen på på strækningen mellem Esbjerg og Aarhus, men nu ser det ud til, at de private fjernbusselskaber kan overhale inden om.

DSB har haft monopol på en række strækninger over hele landet. Men fra den 1. juli er lovgivningen blevet ændret, og det betyder, at fjernbusser nu må køre på strækninger ned til 75 kilometer mellem stoppene.

Det jubler passagerne allerede over i Esbjerg. Her har det private busselskab Flixbus oprettet en rute fra Esbjerg til Aarhus, og den havde første køretur fredag formiddag.

- Jeg synes, det er skønt at køre med Flixbus. Jeg kører med dem i gennemsnit én gang om måneden, siger Gerlis Baun fra Esbjerg.

Busselskab udvider massivt

Frem til den 1. juli skulle fjernbusserne krydse Storebælt eller som minimum to trafikselskabers grænser. Derfor har det været forskelligt, hvor lang en busrute har skullet være.

Men med den ny 75-kilometers lov er det ændret.

Det betyder, at Flixbus har udvidet antallet af forbindelser med 40 procent i hele landet. Det svarer til 38 nye busruter, og det vil man særligt mærke i Syd- og Sønderjylland.

Her kører 28 af ruterne nemlig til eller fra.

- Vi håber, at vores passagerer vil mærke, at det bliver nemmere at besøge familie og venner rundt om i landet, siger Lotte Rystedt, der er presseansvarlig i Flixbus.

Flixbus kører til 48 byer i hele landet.

